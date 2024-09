Dennis Praet legt heel duidelijk uit waarom hij voor Antwerp koos en niet voor Anderlecht

Dennis Praet maakte afgelopen weekend zijn eerste minuten als Antwerp-speler. Op woensdag werd hij officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club.

Dennis Praet besloot deze zomer om naar Antwerp te trekken. Er was sprake van een transfer naar zijn ex-club Anderlecht, maar die kwam er uiteindelijk nooit.

"Op het einde van de mercato duwde Antwerp door en daar waren we allemaal meteen enthousiast over. Hier had ik een goed gevoel. Het totaalplaatje klopte", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Antwerpen is een leuke stad - de voorbije jaren verbleven we hier als we in België waren. We hebben een goeie ploeg met potentieel. En geweldige fans - dat heb ik tegen Union al mogen meemaken", gaat hij verder.

Maar waarom koos Praet voor een avontuur bij Antwerp, als hij bij zijn vertrouwde voormalige club aan de slag kon gaan? De middenvelder legde dat zelf even uit.

"Er zijn gesprekken geweest (met Anderlecht n.v.d.r.) Maar Antwerp was het concreetst. Dit seizoen was ik trouwens hier voor de match tegen Anderlecht. (grijnst) Antwerp was de betere ploeg", besluit hij.