Analist zag Club Brugge-coach zware vergissing maken die blauw-zwart nu nog achtervolgt

Raphael Onyedika was woensdag de grote uitblinker bij Club Brugge. De verdedigende middenvelder heeft klasse, maar niet alle coaches van Club Brugge hadden dat zo gezien.

Francky Van der Elst genoot van zijn prestatie tegen de Borussen. "Die was geweldig, echt super. Ik hoorde Dortmund-trainer Sahin na de match zeggen dat ze hem uit de wedstrijd wilden houden, maar dat het niet gelukt is", klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad.

"Dat is toch een heel groot compliment. Hij kreeg vaak twee, drie of zelfs vier mannetjes rondom zich als hij de bal had, maar hij kwam er altijd uit. Hij is sterk in de duels, pakte veel ballen af, onderschepte er ook veel. Hij verlegde het spel uitstekend, was goed in de passing, speelde zelfs een paar keer in één tijd vooruit."

Dat Onyedika na drie seizoenen nog altijd in de Jupiler Pro League speelt, is wel vreemd. “Vorig seizoen was iets minder, omdat… Ronny Deila het blijkbaar niet in hem zag. Dat is toch een fout van Deila. Of nee, ik ga het een vergissing noemen. Dat is beter.”

Dat Deila een misrekening was, blijkt ook in de transferwaarde van de verdedigende middenvelder. "Deila was een dure vogel voor Club. Ik zie dat de marktwaarde van Onyedika voor de komst van Deila op 13 miljoen euro stond. Toen hij vertrok, was die gedaald naar 10 miljoen. Hij heeft Club dus drie miljoen gekost.”

Galatasaray wou hem wel nog, maar volgens Van der Elst mag hij hoger mikken. "Er zullen toch veel Europese topclubs zijn prestaties hebben gezien tegen Dortmund. Hij zal ineens op nog meer lijstjes opduiken."