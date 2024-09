Zomeraanwinst van KRC Genk mag na een maand eindelijk spelen in België

KRC Genk kan na een maand eindelijk beroep doen op zomeraanwinst Kayden Pierre. Hij moest nog heel wat papierwerk in orde maken in de Verenigde Staten.

KRC Genk haalde afgelopen zomer heel wat nieuwe spelers. We zagen er al een aantal in actie op de Belgische velden, maar van Kayden Pierre was nog geen spoor te bekennen.

De Amerikaan kwam voor één miljoen euro over van MLS-club Kansas City. In België is hij nu eindelijk speelgerechtigd, een maand na zijn transfer.

Volgens Het Nieuwsblad moest hij twee weken geleden naar de Verendigde Staten reizen om aan zijn Amerikaanse versie van een bewijs voor goed gedrag en zeden te geraken.

Hij had nieuwe vingerafdrukken nodig en die mochten niet in België afgenomen worden. Dat moest op Amerikaans grondgebied. Eens hij dit document in zijn bezit had, moest het nog goedgekeurd worden door de Belgische overheid.

Pas nadien kon de KBVB een spelerslicentie afleveren. Pierre zal met de A-kern meetrainen, maar in eerste instantie zijn wedstrijden afwerken bij Jong Genk.