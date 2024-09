🎥 Jonge Belg blijft trefzeker: twee goals in één week

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mika Godts heeft zondagmiddag zijn stempel gedrukt op de overwinning van Ajax tegen RKC Waalwijk.

Met een 0-2 zege op de zevende speeldag van de Eredivisie liet de jonge Belg zien dat hij in topvorm is. En dit slechts enkele dagen na zijn indrukwekkende optreden tegen Besiktas in de Europa League, waarin hij twee keer scoorde.

Hoewel Godts donderdag nog de ster was met zijn twee doelpunten tegen Besiktas, moest hij zich tegen Waalwijk tevredenstellen met een plek op de bank. Coach Maurice Steijn koos ervoor om Godts in de tweede helft in te brengen.

Bertrand Traore scoorde het openingsdoelpunt voor Ajax. In de toegevoegde tijd vond Godts de netten en zorgde hij voor de eindstand van 0-2.

Met vier doelpunten en vier assists, toont Godts dit seizoen dat hij van alle markten thuis is. Vorige maand ontving onze landgenoot een oproep voor de Belgische U21.

Door de overwinning tegen RKC Waalwijk klimt Ajax naar de vijfde plaats in de Eredivisie, met in totaal 10 punten. Al is de kloof met leider PSV elf punten.