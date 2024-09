Frank Raes en Patrick Goots halen herinneringen op aan Antwerpse derby: "Een avond om nooit te vergeten"

Vandaag staat de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot op het programma. Een confrontatie die altijd vlamt, ongeacht de vorm van de ploegen.

Analisten Frank Raes en Patrick Goots kijken vol verwachting uit naar deze confrontatie. Beide hebben immers een verleden met de derby.

Patrick Goots herinnert zich tegenover GVA nog goed hoe hij in 1988 voor Beerschot debuteerde tegen aartsrivaal Antwerp. “Dat was een avond om nooit te vergeten. We waren de underdog, maar alles lukte die avond." Beerschot won toen met 5-1 van Antwerp.

Volgens Raes hoeft de Antwerpse derby qua rivaliteit niet onder te doen voor buitenlandse grootheden zoals die in Rome of Glasgow. “In Antwerpen ben je ofwel voor Beerschot of voor Antwerp. Zo simpel is het.”

Ondanks dat Antwerp dit seizoen de duidelijke favoriet is, blijft de derby een onvoorspelbaar duel. Beide analisten zijn het erover eens dat Antwerp een solide basis heeft en Beerschot het lastig zal krijgen.

Beerschot staat laatste met één punt. Mochten de Ratten vandaag verliezen op den Bosuil zou dit waarschijnlijk het einde kunnen betekenen voor Dirk Kuyt.