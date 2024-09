Huurling Ouattara scherp voor Genk maar pikt de boodschap van Besnik Hasi voor hem nog helemaal niet op

Besnik Hasi heeft nog aardig wat werk om zijn boodschap over te brengen aan al zijn spelers. Nochtans presteerde KV Mechelen sterk op het veld van Genk, maar Aziz Ouattara heeft het nog lastig met de discipline.

KV Mechelen huurt Ouattara van Genk. De defensieve middenvelder had in aanloop naar deze verplaatsing een prikje uitgedeeld richting de Limburgse club. De Ivoriaan vindt dat hij nooit een eerlijke kans gekregen heeft bij Genk. Best opvallend dat hij dit statement uitgerekend op dit moment publiekelijk maakte. Daarom vroegen we Besnik Hasi of hij merkte dat zijn speler extra geprikkeld was.

"Ik heb er niet met hem over gesproken", zei de trainer van Malinwa voorafgaand aan de ontmoeting met Genk. "Als je terugkeert naar het veld van de ploeg waar je eigendom van bent en daar niet gespeeld hebt, zal je altijd wel extra gemotiveerd om je te bewijzen. Té veel motivatie is ook wel nergens voor nodig", stipte aan.

KV Mechelen-speler moet minder kaarten pakken

De boodschap van Hasi aan Ouattara moet ook in die optiek bekeken worden. "Aziz is een heel belangrijke schakel geworden bij ons. Hij had lang niet gespeeld en dan heb je wat tijd nodig. Hij is elke week beter aan het worden. Hij is heel belangrijk voor ons, maar moet het wel wat kalmer aan doen met zijn gele kaarten", haalde de Albanees aan.

"Hij gaat te makkelijk in het boekje. Daar heb ik met hem over gesproken, niet over hoe hij naar Genk kijkt." Ouattara heeft duidelijk nog niet begrepen wat Hasi hem wilde inpeperen. Want wie was in Genk de eerste die na ruim een halfuur een geel karton onder de neus geduwd werd? Jawel, Aziz Ouattara. De Afrikaan is hierdoor geschorst tegen OHL.

Ongenoegen bij Besnik Hasi

Dat komt voor Hasi bijzonder ongelegen, want hij moet ook al rekening houden met een goedgevulde lappenmand.