Thorsten Fink slaakt een zucht van opluchting: "Gelukkig hebben we dat nu"

KRC Genk haalde het niet zonder moeite van KV Mechelen. Thorsten Fink sloeg een zucht van opluchting.

KRC Genk had het niet onder de markt tegen KV Mechelen, maar de ploeg van trainer Thorsten Fink pakte wel opnieuw de overwinning. Dat doet deugd bij de Genkies.

Zo blijven de Limburgers riant aan de leiding staan in de rangschikking van de Jupiler Pro League, al sloeg de Duitser toch een zucht van opluchting.

Hij is vooral blij dat, zelfs in de slechtste match van het seizoen van zijn team, hij over twee heel goede aanvallers beschikt. “Gelukkig hebben we met Tolu en Oh de beschikking over twee topspitsen”, zei Fink na de wedstrijd aan Het Laatste Nieuws.

“De ene is topschutter, de andere heeft in 45 minuten drie goals gemaakt. Het is goed dat we Oh hebben. Hij is altijd positief, kan zowel met links als rechts schieten én is zeer doelgericht.”

Oh vertrok bij Celtic, omdat hij daalde in de pikorde. Zo zou hij uit de boot vallen bij de nationale ploeg, maar door zijn landgenoot Son Heung-min van Tottenham koos hij voor Genk. Die laatste werkte in Hamburg nog samen met Fink.