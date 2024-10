Had Anderlecht tegen tien man moeten spelen? Lardot legt uit waarom Dender-speler geen rood kreeg: "Vergelijkbaar met Brandon Mechele"

De spelers en supporters van Anderlecht vroegen om een rode kaart voor Karol Fila, die toch wel een zware overtreding beging op Leander Dendoncker tijdens de wedstrijd tussen de Brusselaars en de promovendus. Dat gebeurde echter niet, en volgens Jonathan Lardot was dat de juiste beslissing.

RSC Anderlecht heeft al vijf wedstrijden geen overwinning behaald in de competitie. Afgelopen weekend werden de Brusselaars op een gelijkspel gehouden op het veld van promovendus Dender (1-1).

Eén fase zorgde echter voor controverse. In het begin van de tweede helft maakte Karol Fila een zware overtreding op Leander Dendoncker en kreeg een gele kaart. Voor de spelers en supporters van Anderlecht was het echter duidelijk: de overtreding verdiende rood.

Tijdens de gebruikelijke video "Under Review" heeft voormalig scheidsrechter Jonathan Lardot gesproken over deze fase, en heeft Kevin Van Damme en de VAR gelijk gegeven.

"We bekijken eerst de houding van de speler van Dender. Hij behoudt de controle over zijn beweging en blijft staan. Vervolgens kijken we naar de impact, die in deze actie beperkt is. Het contactpunt is aan de zijkant en glijdt weg. Er is geen directe studs op het scheenbeen. De beweging is eerder op de enkel. De actie kan pijnlijk zijn, maar de gele kaart was de juiste beslissing."

"Herinnert u zich de actie van Brandon Mechele tijdens de eerste speeldag? Hij bleef voortdurend staan en controleerde zijn beweging, waardoor de gele kaart ook voldoende was. Deze fase is vergelijkbaar."