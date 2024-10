Club Brugge mist drie belangrijke spelers voor wedstrijd tegen Union SG

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge neemt het zondag op tegen Union SG. Gustaf Nilsson zal er niet bij zijn, hij is geblesseerd.

Club Brugge ontvangt zaterdagavond Union SG in het Jan Breydelstadion. Beide clubs hebben een Europese wedstrijd in de benen zitten.

Blauw-zwart kon met 0-1 winnen in de Champions League van Sturm Graz na een prachtig doelpunt van Christos Tzolis. Union speelde met 0-0 gelijk tegen Bodo/Glimt in de Champions League.

Voor de wedstrijd van zaterdag maakte Club Brugge zijn selectie al bekend. Gustaf Nilsson zal er nog steeds niet bij zijn, hij heeft te veel last van zijn kuit, weet Het Laatste Nieuws.

Verder is ook Raphael Onyedika er niet bij want hij is geschorst voor de topper. Casper Nielsen maakt ook nog geen deel uit van de selectie.

Hugo Siquet en Jorner Spileers werden wel geselecteerd door coach Nicky Hayen. Die laatsgenoemde speelde dit seizoen voornamelijk bij Club NXT mee.