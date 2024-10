Opvallend: Cristiano Ronaldo dringt erop aan om Kevin De Bruyne naar Saudi-Arabië te halen, waar Rode Duivel waanzinnig veel geld kan verdienen

Zal Kevin De Bruyne binnenkort naar Saoedi-Arabië vertrekken? Dat is in ieder geval de wens van Cristiano Ronaldo.

De laatste tijd wordt Kevin De Bruyne steeds vaker genoemd in Saoedi-Arabië. Op zijn 33e en met zijn contract dat bij Manchester City bijna afloopt, gaan de speculaties hun gang. Deze keer is het Cristiano Ronaldo zelf die betrokken is bij het dossier.

Volgens Simon Mullock, journalist bij de Sunday Mirror, duwt de Portugees bij de leiding van Al-Nassr om een lucratief voorstel aan KDB te doen en hem zijn teamgenoot te maken. Het zou dan om een 1 miljoen pond per week gaan. Hij denkt dat de Rode Duivel de club naar een ander niveau kan tillen.

Een paar weken geleden sloot De Bruyne de deur niet voor het geld uit het Midden-Oosten: "We praten erover in onze familie. Voor mijn vrouw Michèle is een exotisch avontuur wel leuk. Ze staat ervoor open. In zo'n land gaat het ook om ongelooflijke bedragen in de laatste periode van je carrière. Je moet erover nadenken.'

Naast Ronaldo heeft Al-Nassr andere bekende namen uit het Europese voetbal in het team, zoals Sadio Mané, Marcelo Brozovic en Aymeric Laporte. Vorig seizoen slaagde het team er niet in om kampioen te spelen, met een achterstand van zes punten op Al-Hilal.

Met Kevin De Bruyne als steun voor CR7 zou het absoluut de moeite waard zijn om te kijken. Of het nu gaat om het talent of de persoonlijkheden van beide mannen.