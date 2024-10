Pro League-CEO Lorin Parys geeft meer uitleg bij grote verandering die al snel op komst is in de JPL

De Pro League zal binnenkort met Semi Automated Offside Technology (SAOT) werken. CEO Lorin Parys gaf dinsdag wat meer uitleg hierover.

Er komt een grote verandering aan in de Pro League. Binnenkort zal die met Semi Automated Offside Technology werken. Goed nieuws voor scheidsrechters en voor de clubs.

"Wij zijn de eerste competitie van de niet-grote competities die vanaf volgend seizoen over de semi-automatische buitenspellijn zal beschikken", begint Lorin Parys volgens Het Laatste Nieuws over de nieuwe technologie.

De UEFA werkt hier al mee. In de Champions League en tijdens het EK van vorige zomer was dit al te zien. In de België zal het niet lang meer duren voor de technologie in werking wordt gesteld.

"Vanaf 2025 beginnen we ook al dubbel te lopen met de huidige technologie om er zeker van te zijn dat het systeem 100 procent werkt en volledig accuraat is."

Zo zal een VAR-check veel sneller verlopen. "Om nu in de beste omstandigheden een lijn te trekken heb je ongeveer dertig seconden nodig, maar vaak is dat veel langer. Dat leidt tot frustraties en dit nieuwe systeem moet daar een antwoord op bieden. Met het nieuwe systeem spreken we over minder dan tien seconden om een lijn te trekken en zullen we, onder meer dankzij het gebruik van de artificiële intelligentie, nauwkeuriger kunnen zijn", besluit Parys.