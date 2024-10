'Vincent Kompany klaar om oude bekende van Anderlecht naar Bayern München te halen'

Vincent Kompany wil bij Bayern München beetje bij beetje spelers binnenhalen die passen binnen zijn filosofie. Daarvoor denkt hij ook aan een ex-speler van RSC Anderlecht.

Bayern München rekent voorlopig nog altijd op Manuel Neuer als doelman, ook al is hij ondertussen al 38 jaar oud. Toch zou er nog een contractverlenging mogelijk zijn. Daarvoor worden de gesprekken opgestart.

De aanvoerder geniet nog altijd het nodige respect en blijkt een heel belangrijke pion in de kleedkamer van de Duitse club te zijn. Eind dit seizoen loopt zijn contract af.

Op dit moment wordt Alexander Nübel naar voren geschoven als de opvolger van Neuer. Bayern zou echter twee doelmannen in de gaten houden. Het gaat om Jonas Urbig van Keulen en Bart Verbruggen, momenteel aan de slag bij Brighton.

Dat schrijft althans Sky Sports in Duitsland. Voor Kompany is Verbruggen geen onbekende. Ze werkten nog samen bij Anderlecht, al speelde de nummer één van Nederland niet veel mee toen Kompany trainer was in het Lotto Park.

Verbruggen kreeg zijn kansen onder Brian Riemer, met de bedoeling hem voor een stevig bedrag te verkopen. Dat lukte ook, want Brighton legde 20 miljoen euro op tafel. Daar ligt hij onder contract tot 2028, wat betekent dat hij een stevige duit zal kosten.