Romelu Lukaku spreekt opnieuw over wanneer hij terugkeert naar Anderlecht: "Zoals Simon Mignolet"

Er is eigenlijk geen twijfel mogelijk: op een dag zal Romelu Lukaku terugkeren als speler bij RSC Anderlecht. En wanneer dat gebeurt, zal het niet zijn om op zijn lauweren te rusten.

Deze week heeft Romelu Lukaku een uitgebreid interview gegeven aan de podcast Friends of Sport, waarin hij met name terugkwam op de teleurstellingen van het WK en het EK, evenals op de kwestie van Thibaut Courtois.

In dit gesprek sprak de topscorer aller tijden van de Rode Duivels ook over een mogelijke terugkeer naar Sporting Anderlecht, een hoop die al vele jaren leeft in het hart van de supporters.

"Dat zal ooit gebeuren. En ik zal niet terugkeren als een schim van mezelf. Ik heb veel respect voor Simon Mignolet. Als je ziet hoe hij is teruggekomen, dat is echt wat je moet doen."

Ik zal niet terugkeren als een schaduw, we moeten de titel winnen"

"Wanneer ik terug ben, zullen mensen niet denken dat ik op mijn retour ben. Ik zal competitief blijven. Als we twee keer verliezen, ben ik erg geïrriteerd. We moeten kampioen worden, dat is de mentaliteit waarmee ik ben opgegroeid bij Anderlecht."

De meest succesvolle club van België heeft al veel te lang geen kampioenschap meer gevierd. "De club weet dat we moeten terugkeren en dat we niet bang moeten zijn om dit te zeggen. Het is geen grootspraak, wat is er mis met het tonen van ambities?", besloot Romelu Lukaku, die we dus binnenkort opnieuw op de Belgische velden zullen zien.