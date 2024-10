Standard-coach Ivan Leko komt met belangrijke blessure-updates en blikt vooruit op Waalse derby tegen Charleroi

Standard-coach Ivan Leko heeft een update gegeven over zijn selectie, voor de derby tegen Charleroi. De trainer van Standard is zich ervan bewust: het behalen van de drie punten zal een echte verplichting zijn voor de Rouches.

Ivan Leko en zijn team hadden twee weken de tijd om te herstellen van de nederlaag tegen Anderlecht. Tijdens de interlandbreak scoorde Isaac Price een hattrick met Noord-Ierland, miste Aiden O'Neill de tweede wedstrijd van Australië vanwege ziekte en speelde Mohamed Badamosi met Gambia. Nathan Ngoy raakte opnieuw geblesseerd, net als Marlon Fossey.

Tijdens de persconferentie op vrijdag, twee dagen voor de wedstrijd tegen Charleroi, gaf de Kroatische T1 een update over zijn selectie en beschikbare spelers. "Bolingoli is out, het is moeilijk voor Doumbia en Djukanovic. Ze hebben twee of drie trainingen gehad, maar dat is het. Marlon Fossey kwam geblesseerd terug, maar traint. Er zal een beslissing worden genomen in overleg met de medische staf in het belang van de club en de speler. Hij is een onbetwiste basisspeler voor mij en een speler van het Amerikaanse nationale team, dat zegt veel over hem."

Ivan Leko bevestigt de blessure van Nathan Ngoy, die de komende wedstrijden van Standard zal missen

Dat is nog niet alles. Ivan Leko zal ook Nathan Ngoy meerdere weken moeten missen. "Het is moeilijk voor hem. Zoals ik al zei, qua potentieel is hij onze beste centrale verdediger. Het is een speler die iedereen zou willen hebben, zeer aangenaam, professioneel, intelligent. Hij begrijpt de situatie, het is jammer dat we geen continuïteit kunnen vinden. Tegen Leuven en Dender was hij een van onze beste spelers. Deze tegenslag kan positief zijn voor zijn toekomst."

Standard moet de derby winnen voor de supporters, maar ook voor zijn plaats in het klassement te verstevigen. "De druk is er voor alle teams. Door twee wedstrijden te winnen, komen we dichter bij het podium. Door twee wedstrijden te verliezen, staan we dicht bij de degradatiezone. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor iedereen, het team dat wint krijgt de kans om wat hoger te kijken, het andere zal naar beneden moeten kijken."

Met altijd hetzelfde sleutelwoord: efficiëntie. "Onze prestaties waren goed in de laatste wedstrijden, alleen de resultaten niet. Aan het begin van het seizoen was het eerder omgekeerd. We moeten nu leren hoe we beide kunnen combineren, en dat kan alleen met hard werken en concentratie."