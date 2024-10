Matte Smets praat nog eens over gevoelige overstap van STVV naar KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zondag spelen KRC Genk en STVV de Limburgse derby. Voor enkele spelers van de thuisploeg wordt het een extra speciaal duel...

Beide coaches en enkele spelers, hebben er al avonturen bij hun respectievelijke tegenstander opzitten. Zo trokken coach Fink, Jarne Steuckers en Matte Smets deze zomer van STVV naar Genk.

Voor de twee Limburgse spelers is het de eerste derby in het blauw-wit. "Ik heb tot nu toe drie derby’s gespeeld, drie keer werd het een gelijkspel. Dat bewijst hoe dicht het in zo’n intense match bij mekaar ligt", begint Matte Smets bij Het Belang van Limburg.

"Ik ben het helemaal eens met Jarne Steuckers: je kan ook van zo’n geladen matchen genieten, zonder dat je negatief staat tegenover de tegenstrever", gaat hij verder, duidelijk met veel respect voor zijn ex-club.

"Ik heb het al vaker gezegd: ik zal STVV altijd dankbaar blijven voor de kansen, die de club me heeft gegeven. Ik heb er tot de laatste seconde alles aan gedaan om zoveel mogelijk terug te geven. Maar ik heb de kans gegrepen om een volgende stap te zetten in mijn carrière en nu zal ik tot het uiterste gaan om matchen te winnen voor KRC Genk", besluit Smets.

De centrale verdediger speelde in totaal al 58 wedstrijden voor STVV, afgelopen seizoen verzamelde hij opmerkelijk veel minuten onder Fink. Bij Genk staat zijn teller op 9 duels.