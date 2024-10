Opmerkelijk: Belgische doelman verkoos Lierse boven Westerlo, Anderlecht en Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kjell Peersman is de zoon van de legendarische doelman Tristan Peersman. En het jonge Belgische talent lijkt ook stilaan klaar voor de doorbraak. Dit seizoen speelt hij in de Challenger Pro League.

Kjell Peersman wordt dit seizoen door PSV Eindhoven uitgeleend aan Lierse, dat in de Challenger Pro League speelt. Voor de doelman is het een uitgelezen moment om extra ervaring op te doen.

Ervaring opdoen in Challenger Pro League

Nochtans waren er heel wat andere clubs ook geïnteresseerd in hem, maar Peersman maakt een erg duidelijke beslissing om bij Lierse eerste doelman te gaan worden. Op die manier kan de 20-jarige Belg extra ervaring opdoen.

"Toen het duidelijk werd dat ik een jaartje zou uitgeleend worden, hingen er plots veel clubs aan de lijn. Bij Club Brugge en Anderlecht wilden ze mij als doelman voor hun belofteteams in 1B. Ook Westerlo was erg geïnteresseerd", aldus Peersman in Gazet van Antwerpen.

Eerste doelman bij Lierse

"Maar bij Lierse voelde ik meteen de juiste klik. Hier kon ik aan de voorbereiding beginnen als volwaardig concurrent van Jarno De Smet, die vorig seizoen alles speelde. En ik kende de coach van Lierse ook al."

Voor Peersman was kunnen spelen van groot belang. Na twee jaar bij de A-kern van PSV Eindhoven was het tijd om ergens eerste doelman te kunnen worden. Dat moet voor een nieuwe stap zorgen in zijn ontwikkeling en mogelijk kan hij daarna ook doorbreken bij De Lampenclub.