Ajax bijzonder misnoegd nadat zij de dupe worden van RSC Anderlecht

Real Sociedad heeft Ajax laten weten dat er op 28 november geen Nederlandse fans welkom zijn in San Sebastian. Dat is een gevolg van de miserie met de fans van Anderlecht.

De supporters van RSC Anderlecht zorgden voor de nodige heibel bij de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Paarswit kreeg een boete van 60.000 euro en een verbod op uitsupporters voor twee wedstrijden.

Real Sociedad heeft nu beslist dat Ajax geen fans mag meebrengen op 28 november. Dat werd beslist na de miserie met Anderlechtfans, maar ook na problemen met supporters van Benfica vorig jaar in november.

Ajax stapt naar de Europese voetbalbond UEFA voor die beslissing van Real Sociedad. “Ajax is zeer onaangenaam verrast door de mededeling dat de Spaanse club voornemens is om geen kaarten voor het uitvak te verstrekken”, klinkt het in de mededeling van Ajax.

“De afgelopen weken is meermaals door Ajax met de UEFA, Real Sociedad en de lokale autoriteiten overlegd over de organisatie van de wedstrijd.” Uit die gesprekken bleek onder meer dat de club en de stad meerdere negatieve ervaringen hebben met supporters van andere buitenlandse clubs.

“Ajax lijkt daar nu de dupe van te worden. Vooruitlopend op een definitieve beslissing heeft Ajax de kwestie reeds bij de UEFA aanhangig gemaakt”, laat de club nog weten.