Vol huis inspireert KAA Gent duidelijk niet: Pieter Gerkens brengt de moeilijke boodschap

KAA Gent ging zondag met 0-2 de boot in tegen KRC Genk. Pieter Gerkens vindt dat de Buffalo's zich in de eigen voet schoten.

KAA Gent had gehoopt om een beter resultaat te halen tegen competitieleider KRC Genk. Alleen kwam dat er zondag helemaal niet uit, zo moest Pieter Gerkens vaststellen.

“We toonden te weinig lef”, vertelt hij. “Zeker in de eerste helft kwamen we er niet vaak uit. Na de 0-2 was het beter, maar toen was het natuurlijk wat te laat. Toen konden we wel meer de bal in de ploeg houden en kansjes creëren.”

De Buffalo’s misten hun start en dan wordt het automatisch moeilijk. “Het probleem was dat we dat niet van in het begin van de match deden. Zo hebben we onszelf in de voet geschoten.”

Gerkens probeerde een verklaring te zoeken. “De ingesteldheid zat een beetje fout. Misschien waren we wat vermoeid in het hoofd, ik heb er niet echt een verklaring voor. Het is enkel jammer dat we dat moeten constateren.”

Aan het publiek lag het in ieder geval niet. “Dat was fantastisch. De sfeer is geweldig als het stadion vol zit en het is aan ons om ervoor te zorgen dat dit vaker het geval is. Het lag volledig aan ons dat dit niet voor een boost zorgde. Het is alleszins veel leuker voetballen in zo’n vol huis.”