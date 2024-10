Voormalig talent van Club Brugge, Gent en Anderlecht duikt op vreemde plaats op: "De adviezen van Kompany hebben me geholpen"

Het pad van een professionele voetballer kan soms vele omwegen nemen. Moustapha Bokoum, opgeleid in Brugge en Gent en vervolgens actief bij Anderlecht en Charleroi, maakt nu een nieuwe start in de Derde amateurklasse VV. Hij geeft niet op voorlopig.

Moustapha Bokoum (25 jaar): een naam die zeker niet veel zegt aan de meeste Belgische voetbalfans. En toch is de linksbuiten geboren in Brussel en door de opleidingscentra gegaan van enkele van de grootste clubs in België. Tegenwoordig is hij voor de eerste keer een basisspeler bij een Belgische club, Eendracht Elene-Grotenberge.

"Ik begon bij Brussels tot U12 voordat ik bij Club Brugge tekende tot U15. Maar vanaf mijn derde seizoen daar wilden ze geen shuttles meer inleggen vanuit Brussel omdat we met te weinig waren," legt Bokoum uit. "Toen kwam Gent me halen en daar speelde ik tot bij het B-team."

Moustapha Bokoum kreeg toen aanbiedingen uit het buitenland en besloot er een van te aanvaarden, richting AS Béziers. "Daar tekende ik mijn eerste profcontract en dus verwezenlijkte ik mijn droom. Ik kon er in het eerste elftal spelen, maar jammer genoeg scheurde ik na 7 maanden mijn kruisbanden. Mijn contract zou alleen verlengd worden als de club zich handhaafde en dat deden we niet. Dus ik was ernstig geblesseerd en zat zonder club."

De beslissende rol van Peter Verbeke in zijn carrière

Veel pech dus voor de toen 20-jarige speler, die echter weer terugkeerde naar zijn opleidingsclub. "Peter Verbeke nam contact met me op en bood me aan om terug te keren naar Gent. Maar na een maand was er COVID-19 en toen ik weer begon... scheurde ik de kruisbanden van mijn andere knie. Opnieuw: geen contract, en een lange revalidatie."

Het geluk van Moustapha Bokoum? Peter Verbeke verloor het vertrouwen niet in hem. "Hij nam opnieuw contact met me op bij Anderlecht en daar kon ik bij de U21 aansluiten. Helaas: als vleugelspeler voor wie explosiviteit erg belangrijk was, was het sportief erg moeilijk om mijn gevoel terug te vinden", geeft hij toe. "Ik had altijd kleine problemen met mijn hamstrings. Hoewel het een eer was om voor mijn stadclub Anderlecht te spelen, verliep het niet zo goed als ik had gehoopt."

Charleroi, en daarna Engeland... zonder te spelen

Een man zou hem wat advies geven: niemand minder dan Vincent Kompany, destijds speler-trainer bij RSC Anderlecht en die natuurlijk goed weet wat het is om tegenslagen te kennen. "De adviezen van Vincent Kompany, die de tijd nam om me te helpen terwijl hij erg druk was, waren waardevol. Maar het was vooral zijn T3 Floribert Ngalula die veel met me praatte en me veel hielp op mentaal vlak."

Ondanks deze steun kan RSCA, in een moeilijke periode, Moustapha niet de kans bieden, dus tekent hij bij Charleroi. "Ik was toen 22 jaar en bleef herstellen. Deze twee periodes waren een overgang voor mij. Ik besefte goed dat hele eenvoudige handelingen moeilijk voor me waren," herinnert hij zich. "Maar deze momenten waren belangrijk om weer 100% te worden."

Gescheurde kruisbanden, COVID... en dan de Brexit: Moustapha Bokoum had pech tot het bittere einde. Hij besloot om weer naar het buitenland te gaan om zich te herpakken, tekende bij Aldershot Town FC, in de Engelse vijfde divisie... en kon er niet spelen vanwege de nieuwe regelgeving van de Brexit. Hoewel hij daar oefenwedstrijden speelde en zijn vorm en ritme behield, heeft de voormalige Gentse speler er officieel niet gespeeld, vandaar de twee jaar zonder club zoals vermeld op zijn Transfermarkt-profiel.

Weer plezier vinden in Derde Amateur

Vanaf deze zomer speelt Moustapha Bokoum bij Eendracht Elene-Grotenberge en daar heeft hij snel zijn draai gevonden. "Het doel is duidelijk: het plezier van voetbal terugvinden, zoals we dat hadden toen we klein waren. De club rekent op mijn kwaliteiten en weet dat ik hier ben om op korte termijn weer naar boven te groeien", verduidelijkt de vleugelspeler.

Dit seizoen heeft Bokoum geleidelijk zijn basisplaats veroverd en eindelijk wedstrijden gespeeld. Hij heeft de afgelopen weken 2 doelpunten gescoord en wordt weer erkend als voetballer in de ogen van de wereld. "Het deed pijn als mensen die mijn parcours volgden soms onschuldig vroegen: 'Ben je eigenlijk nog steeds voetballer?' Ja, ik ben nog steeds een voetballer", verklaart hij. "Mijn kinderdromen zijn niet veranderd, het doel blijft hetzelfde: een professionele voetballer worden."