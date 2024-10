Antwerp-coach Jonas De Roeck zegt wat de doelstellingen voor dit seizoen zijn

Antwerp neemt het donderdagavond op tegen KMSK Deinze in de Croky Cup. Coach Jonas De Roeck blikte daags voordien al even vooruit op het duel.

Antwerp gaat na de 3-0 zege tegen Standard alles op alles moeten zetten in de Croky Cup. KMSK Deinze komt op bezoek in het Bosuilstadion.

Doumbia is geblesseerd, waardoor het kan zijn dat Dennis Praet zijn basisdebuut mag maken bij The Great Old. "Dennis speelde vrank en vrij en kreeg de bevestiging die hij zocht. Het is nu een kwestie om zijn speelminuten op te drijven. Hij voelt zich mentaal alleszins klaar om te starten", vertelde De Roeck bij Gazet van Antwerpen.

Na donderdag moet er al snel gedacht worden aan zondag. Dan trekt Antwerp richting Limburg om het op te nemen tegen leider KRC Genk. Een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de competitie.

"Met zondag zijn we niet bezig. Er zal tegen Deinze zeker geen vorm van onderschatting zijn. In de eerste ronde moet je altijd een tikkeltje geluk hebben, maar we willen niet de verrassing van deze bekerronde worden, hoewel Charleroi en Dender er al verrassend uit liggen."

De Antwerp-coach vertelde ook nog eens wat de doelstellingen zijn voor dit seizoen. "Je voelt aan alles dat het bekerverhaal leeft in de club en bij de fans. Zo ver mogelijk doorstoten is, samen met Play-off 1 halen, onze doelstelling. Ik hoop dit keer mét Antwerp succesvol te zijn."