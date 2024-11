Volgende trainersontslag in de JPL na dit weekend een feit?

Sporting Charleroi zit in de hoek waar de klappen vallen. Het is uitkijken of de positie van Rik De Mil in gevaar is.

Het gaat al een tijdje niet goed met Sporting Charleroi. De bekeruitschakeling bij Patro Eisden zou wel eens de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn en het ontslag van Rik De Mil betekenen.

Of gebeurt het pas na dit weekend, als de Zebra’s onderuit gaan in het Jan Breydelstadion? Moet De Mil zijn vel proberen te redden, op vertrouwd terrein, tegen Cercle Brugge?

Volgens De Mil is het zondag niet do or die voor hem. “We hebben twaalf wedstrijden gespeeld dit seizoen”, vertelt de trainer van de Carolo’s aan La Dernière Heure. “Er zijn nog 17 wedstrijden na Cercle.

De Mil is dan ook categoriek. “Deze wedstrijd zal ons seizoen niet beslissen. Het klopt dat we een moeilijkere periode doormaken. Het gaat niet goed. We hebben ook wat pech gehad met blessures.”

Voor De Mil is het typisch dat op zo’n moment van alles samen komt. “Natuurlijk is er druk. Die is er altijd in het voetbal. Dat is normaal. We hebben het niet nodig dat het management ons onder druk zet, want dat doen we zelf al. Dit is niet het moment om te panikeren.”