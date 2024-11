Paul Van Himst mist debuut van kleinzoon Amando, maar daar is een heel goede reden voor

Donderdagavond speelde RSC Anderlecht op Tubeke. Amando Lapage maakte zijn debuut bij paarswit.

Amando Lapage speelde donderdag voor Anderlecht in de Croky Cup. Grootvader ‘papi’ Paul Van Himst was echter niet van de partij, terwijl hij normaal bijna geen matchen van zijn kleinzoon mist.

“Papi is niet meer zo goed te been en hier zijn veel trappen”, vertelde Amando na de wedstrijd over het Stade Leburton van Tubeke aan Het Laatste Nieuws.

“Hij kent het stadion ook niet zo goed, dan weet hij niet of hij zijn wagen vlakbij kan parkeren of niet. Daarom bleef hij vandaag liever thuis. Was het op Anderlecht of in het Koning Boudewijnstadion dan was hij er zeker bij geweest.”

De twee hadden voor de wedstrijd wel contact met elkaar, iets wat ze voor elke wedstrijd doen. “En dan praten we over de wedstrijd of over het leven. Hij voelde misschien ook wel dat dit hét moment kon zijn voor mijn debuut. Hij zei gewoon dat ik klaar moest zijn en dat was ik.”

Lapage kan veel tips van zijn grootvader goed gebruiken. “Hij is jarenlang spits geweest, dus hij weet hoe ambetante aanvallers het leven van verdedigers zuur proberen te maken. Vroeger was ik zelfs spits en dan zakte ik een rijtje naar de nummer tien, dit is pas het derde jaar dat ik echt als centrale verdediger speel.”