"Spelers van het niveau Vanaken hebben geen data nodig": Maar wat met het omgekeerde?

Het moderne voetbal wordt vaak gedomineerd door analyse van data. Al zeggen de cijfertjes natuurlijk ook niet alles.

Marc Degryse ging met Thorsten Fink, de trainer van KRC Genk, in gesprek voor Het Laatste Nieuws. Ook de selectie op basis van fysieke data op training kwam aan bod.

“Ik hou van de twee werelden. Ik speel graag het tiki-taka van Pep, maar ik merk ook dat je in het moderne voetbal niet meer zonder Gegenpress kunt, daar heb je fitte, explosieve, atletische spelers voor nodig”, vertelt de Duitse coach.

Fink werkte in Japan bij Vissel Kobe met Andres Iniesta samen, maar die had nooit goede fysieke data. “Maar hij was wél mijn meest intelligente voetballer. Bryan Heynen haalt geen topdata, maar 't is mijn beste speler — hij is een nummer 10 op de 6-positie.”

Degryse vindt ook dat er veel meer is dan enkel die fysieke data. Zo is Hans Vanaken niet de meest explosieve speler om pressing mee te spelen, maar geen enkele coach zou hem niet opstellen.

“Spelers van het niveau Heynen, Vanaken, Chery, Janssen..., die hebben geen data nodig. Die zijn zó intelligent, zó goed. Maar als je niét het voetballend niveau haalt, moet je data kunnen voorleggen.”