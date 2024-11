Zijn wereldgoal was niet genoeg voor STVV, dat zich beroofd voelt: "Iedereen zag het, dit is moeilijk te accepteren"

Sint-Truiden verloor nipt van Standard (2-1). Olivier Dumont heeft echter punten gescoord (en een doelpunt) voor de Kanaries.

Olivier Dumont is weer goed bezig bij Sint-Truiden. Hij begon het seizoen als basisspeler onder leiding van Christian Lattanzio in de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Maar de 22-jarige middenvelder belandde al snel weer op de bank.

In eerste instantie veranderde dit niet met de komst van Felice Mazzu: vorig weekend waren de drie minuten die hij speelde tegen Westerlo de eerste sinds de trainerswissel.

Maar de Beker van België was de perfecte gelegenheid om hem weer te lanceren. Dumont speelde de volle 90 minuten tegen Lierse en hielp zelfs mee aan de overwinning met een doelpunt in de laatste minuten. Tegen Standard kwam hij op het veld voor het laatste halfuur en verkleinde hij de achterstand met een prachtig doelpunt. Een bijzonder moment voor iemand die sinds zijn 9e werd opgeleid bij de Rouches.

Als basis voor de rest van het seizoen?

"Sinds de bekerwedstrijd tegen Lierse heeft Felice Mazzu duidelijk vertrouwen in mij. Het is zeker speciaal om hier te scoren. Mijn vriendin zat op de tribune. Er waren ook vrienden en familieleden", verklaarde hij na de wedstrijd.

Dumont had zelfs een tweede doelpunt kunnen maken, maar zijn bal belandde op de paal. Voor hem kwam de opleving van het team te laat: "Voor de rust sliepen we. De druk zat er niet op en de intensiteit ontbrak, net als de agressiviteit. Na de rust veranderde dat en toonden we een heel ander gezicht. Iedereen zag dat het doelpunt van Adriano Bertaccini geldig was. Het is moeilijk te accepteren, temeer omdat we punten nodig hebben om uit de rode zone te komen."