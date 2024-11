Dit zijn de eerste tien namen in de Hall of Fame van de Pro League

Vanavond stelde de Pro League de eerste tien namen van de Hall of Fame voor. Elk jaar worden daar nog eens twee namen aan toegevoegd.

10 voetballegendes die op de Belgische voetbalvelden speelden en op voetbalpensioen zijn werden voorgesteld in de Pro League Hall of Fame. Zij werden verkozen uit een lijst van 57 genomineerden.

Het gaat om Thomas Buffel (KRC Genk), Jan Ceulemans (Club Brugge), Eric Gerets (Standard), Vincent Kompany (Anderlecht), Luc Nilis (Anderlecht), Jean-Marie Pfaff (SK Beveren), Michel Preud'homme (KV Mechelen), Wesley Sonck (KRC Genk), Franky Van der Elst (Club Brugge) en Pär Zetterberg (Anderlecht).

Alle Hall of Famers kregen vanavond een gouden kostuumvest. Enkel Vincent Kompany was niet aanwezig, omdat hij momenteel aan de slag is bij Bayern München.

“Tijdens de Hall of Fame-campagne werkte de Pro League nauw samen met haar clubs om jongere fans een stuk van onze voetbalgeschiedenis bij te brengen en haar legendes op een voetstuk te plaatsen. Dat is gelukt met Belgische fans die 40.000 keer op de helden van hun club en onze competitie stemden”, zegt CEO Lorin Parys.

“Zij waren de Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois van de afgelopen 50 jaar en zijn bij uitstek onze ambassadeurs. Die moeten we omarmen en het respect geven dat ze verdienen. Fanvoting is altijd spannend, maar de 10 namen hebben elk zonder twijfel hun verdiende plaats in de Hall of Fame. Het is een mooie mix van generaties, veldposities en achtergronden.”