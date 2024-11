Een flinke opsteker voor de Rode Duivels? Thomas Meunier probeert een groot Belgisch-Congolees talent ervan te overtuigen om voor België te kiezen

Thomas Meunier wordt bij Lille vergezeld door verschillende veelbelovende Belgen. Hij praat vooral veel met Ngal'ayel Mukau.

Vorig seizoen zijn de zes maanden van Ngal'ayel Mukau bij Malin misschien wat onder de radar gebleven. Hij werd door Steven Defour in de A-kern opgenomen tijdens de zomer, maar moest wachten tot Besnik Hasi kwam om een basisplaats te veroveren.

Eenmaal geïnstalleerd, verliet hij het team niet meer en leverde hij een opmerkelijke prestatie voor de verdediging in de tweede helft van het seizoen, een aanzienlijke rol spelend in de opmars van KV. Zes maanden later legde Lille 5 miljoen neer om hem te recruteren.

? OFFICIEEL! Ngal'ayel Mukau ?? (19 jaar) tekent bij Lille! ❤️?



De jonge Belgische middenvelder komt van Malin.



? @losclive



pic.twitter.com/8paanTK04D — Actu Foot (@ActuFoot_) 11 juli 2024

Geen aanpassingsperiode nodig

Vandaag maakt hij deel uit van de veelbelovende groep jonge Belgische spelers van LOSC, samen met Vincent Burlet en Matias Fernandez-Pardo, onder toezicht van Thomas Meunier. In het Noorden blijft Mukau aan belang winnen.

Geremd door een verstuiking aan het begin van het seizoen, werd hij opgesteld door Bruno Génésio tegen Lyon en Atletico Madrid en maakte hij een zeer goede indruk, vooral tijdens de 1-3 overwinning tegen de Colchoneros.

Hoewel de Antwerpenaar in België is opgegroeid en opgeleid, heeft hij ook de Congolese nationaliteit. Hij heeft overigens twee wedstrijden gespeeld met de U20 van Congo. Volgens Het Laatste Nieuws is Thomas Meunier actief met hem in gesprek om hem ervan te overtuigen voor de Rode Duivels te kiezen.