Lopen er binnenkort opnieuw Engelse toptalenten op de Belgische velden? Belgische eersteklasser maakt plannen met absolute Premier League-topclub bekend

KVC Westerlo gaat samenwerken met Tottenham Hotspur. De Engelse topclub heeft vertrouwen in de Belgische eersteklasser na enkele succesvolle leenconstructies.

KVC Westerlo is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een stabiele eersteklasser. De Kemphanen kiezen voor gevestigde waarden die worden aangevuld met enkele (jonge) huurspelers.

En die huurconstructies gaan meer dan verhoopt opleveren. Westerlo laat weten dat er met Tottenham Hotspur wordt gesproken over een nauwe samenwerking.

🗣️ 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗸𝘀 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 @SpursOfficial 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱. Loan agreements for Vuskovic and Devine pave the way for further collaboration with English top club.

👉 https://t.co/pN8cjmAAYQ pic.twitter.com/UJoo5NSxCb — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 7, 2024

De uitleenbeurten van Luka Vuskovic en Alfie Devine hebben de samenwerking op poten gezet. "Sinds de komst van de twee huurlingen onderhouden we nauwe banden met Tottenham."

"Op maandelijkse basis hebben we al overlegmomenten", klinkt het in Het Kuipje. "En daar hebben we een extra meeting bijgenomen. Het is onze bedoeling om de samenwerking te versterken.

Wie zat er rond de tafel?

En het is ook Tottenham menens om in zee te gaan met Westerlo. The Spurs lieten Daniel Levy (voorzitter, nvdr.) en Johan Lange (technisch directeur, nvdr.) naar België vliegen om aan te schuiven.