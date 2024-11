Maakt Ivan Leko een eind aan negatieve reeks? Dramatische cijfers voor ploeg die top zes ambieert sinds... Michel Preud'homme

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard zou de top 6 kunnen bereiken als ze winnen van Gent. Maar winnen bij de Buffalo's wordt zeker geen makkelijke taak, verre van zelfs.

In Dender maakte Standard een einde aan een bijna jaar lange reeks zonder uitoverwinning. Dit was de enige overwinning van de Rouches buiten Sclessin dit seizoen. Sindsdien heeft het team met 3-0 verloren van Anderlecht en Antwerp. Hoewel Standard de op twee na beste thuisbalans heeft, staat het op een gedeelde voorlaatste plaats in het uitklassement, samen met Charleroi, Cercle en Kortrijk.

Het defensieve evenwicht dat Ivan Leko zoekt, zou echter kunnen leiden tot wedstrijden die beter passen bij de groep, met tegenstanders die meer opbouwen en dus wat meer ruimte laten. Maar bijna altijd voegt Sclessin (met uitzondering van een nederlaag thuis tegen Westerlo) dat extra enthousiasme toe dat soms nog ontbreekt bij uitwedstrijden.

Doorgaan om een echte positieve dynamiek te creëren

Als de troepen van Ivan Leko erin slagen om te winnen van Gent, doorbreken ze nog een andere reeks die ook vervelend begint te worden. Onder leiding van de Kroatische trainer is het team nog nooit in geslaagd om twee overwinningen op rij te behalen in de competitie.

De laatste 'zes op zes' dateert uit het tijdperk van Carl Hoefkens, met overwinningen tegen Club Brugge en Anderlecht in een kolkend Sclessin. Het was zelfs een 'negen op negen' dankzij de overwinning in Leuven, de laatste uitoverwinning vóór Dender enkele weken geleden.

Als bewijs van het aarzelende begin van het seizoen van verschillende toonaangevers in ons voetbal, kan een team dat vóór november niet twee opeenvolgende overwinningen heeft behaald, in de top 6 komen bij een goed resultaat. Maar de cijfers tegen Gent spreken niet echt in het voordeel van de Luikenaars.

Standard heeft twee zware nederlagen geleden tegen de Buffalo's (5-1 aan het begin van de Europe Play-offs, 1-4 thuis enkele weken later). Bovendien heeft Standard sinds april 2019 onder Michel Preud'homme niet meer gewonnen in Gent. Toen besliste een strafschop van Razvan Marin in blessuretijd de wedstrijd. Sindsdien zijn er negen Gent-Standard wedstrijden gespeeld, waarvan Gent er acht heeft gewonnen.

Maar de Buffalos zullen niet met zo'n goede dynamiek aantreden als in het verleden. Het team staat nu al vier competitiewedstrijden zonder overwinning, waarvan de laatste drie zonder doelpunt te maken, inclusief tegen Beerschot. Standard moet oppassen dat ze hen niet op gang helpen, zoals ze te vaak hebben gedaan tegen tegenstanders die de laatste maanden vertrouwen misten.