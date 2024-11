Dit stadion ligt hen echt niet: Ivan Leko bevestigt een afwezigheid om het zwarte beest van Standard te trotseren

Zondag reist Standard naar KAA Gent. Een verplaatsing die de laatste jaren vaak is tegengevallen voor de Rouches.

Het is vijf jaar geleden dat Standard nog eens kon winnen op Gent. Sinds de last-minute overwinning beslist door een strafschop van Razvan Marin in 2019, hebben de Rouches negen keer gespeeld in wat nu de Planet Group Arena heet. Ze hebben acht keer verloren.

"Zelfs als het een zeer moeilijke verplaatsing blijft, zullen we een kans hebben als we de juiste mentaliteit tonen", vertelde Standard-coach Ivan Leko volgens Le Soir op zijn persmoment.

"Ik verwacht een enorme druk vanaf het begin van de wedstrijd, want zo gaat het altijd in dit stadion. We moeten reageren met onze middelen, solidariteit tonen maar ook die killersmentaliteit hebben zodra zich een kans voordoet", vervolgde hij.

Bates net niet klaar

Hiervoor zullen ze sterker moeten zijn dan in de laatste uitwedstrijden. De Luikenaars hebben slechts één keer gewonnen buiten Sclessin sinds de komst van Leko, en dat was in Dender: "We werken hier dagelijks aan, want je kunt niet zo gemakkelijk verschillende gezichten tonen. Ik blijf er echter van overtuigd dat mijn jongens hun ontwikkeling zullen voortzetten. Geduld en tijd zijn nodig."

Geduld heeft de Kroatische coach ook nodig als hij over de ziekenboeg praat. Zijn verdediging zal opnieuw verzwakt zijn in Gent. Boli Bolingoli is deze week teruggekeerd naar de groepstraining, maar zal nog niet onmiddellijk beschikbaar zijn, Nathan Ngoy zal nog enkele maanden moeten herstellen.

Er was nog hoop voor David Bates, maar Leko maakte er een einde aan: "Het zal te vroeg zijn voor onze Schotse verdediger. We staan voor een serieuze uitdaging, er is een enorme motivatie die, hopelijk, in de hele kleedkamer voelbaar zal zijn." De verdediging zal dus ongewijzigd blijven met het trio Lawrence - Hautekiet - Sutalo voor Matthieu Epolo.