Vandenbempt mengt zich in discussie over Hall of Fame: "Vreemd dat hij in top 10 staat"

De Pro League maakte deze week tien namen bekend voor de Hall of Fame. Bij de fans is er over enkele namen toch wel de nodige verontwaardiging.

Eén van de namen in de kersverse Hall of Fame die stevig onder vuur ligt is Thomas Buffel. Al weet analist Peter Vandenbempt hoe het komt dat hij er bij is, in tegenstelling tot wat veel mensen verwacht hadden.

“Zijn verkiezing is het resultaat van een goeie campagne door Racing Genk”, zegt Vandenbempt bij Sporza. “Alle respect voor de carrière van Thomas Buffel - hij was jarenlang een voortrekker en boegbeeld - maar nú al in de top 10 vind ik toch een beetje vreemd. Zeker als je afweegt wie er niét bij is.”

Een gemakkelijke oefening is het echter niet, zo beseft Vandenbempt heel erg goed. “Met zoveel geweldige voetballers uit binnen- en buitenland vallen er altijd een paar overboord. Ieder jaar worden er wel nog twee nieuwe laureaten toegevoegd. Dus misschien zitten we over 5 jaar al met een gecorrigeerde Hall of Fame.”

Tien beste spelers

Voor de analist moet er ook iets gedaan worden aan de manier van kiezen. De stemmen van de supporters zouden niet zo zwaar mogen doorwegen, anders wordt het gewoon een populariteitswedstrijd.

“Ik snap dat je interactie wilt met de fans, maar dan zet je de deur wel open voor rare kronkels. Ik zou de inbreng van het publiek toch wat kleiner maken en het gewicht van de mensen in de Hall of Fame groter.”

Vandenbempt zou drie namen meteen toevoegen aan de Hall of Fame van de Jupiler Pro League. “Laat ons beginnen met Enzo Scifo en Robbie Rensenbrink, maar ook Marc Degryse hoort eigenlijk tot de 10 beste spelers die onze competitie ooit kende.”