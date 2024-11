OFFICIEEL: Vincent Mannaert gaat dan toch aan de slag bij de KBVB

Vincent Mannaert gaat aan de slag bij de KBVB, dat maakte de voetbalbond zelf bekend op dinsdag. Hij wordt de nieuwe sports director en begint in die functie op 1 december.

Het leek eraan te komen, maar op dinsdag werd het ook officieel bekendgemaakt: Vincent Mannaert wordt de nieuwe Sports Director van de KBVB.

Hij begint al snel aan zijn nieuwe functie. Vanaf 1 december 2024 tot en met het WK 2026 wordt hij verantwoordelijk voor het mannenvoetbal. De KBVB heeft met Mannaert zo toch een nieuwe aanwinst beet.

Hij was 13 jaar lang CEO bij Club Brugge, waar hij indruk kon maken. Hij hielp mee bij het behalen van maar liefst zes landstitels bij blauw-zwart. Mannaert reageerde bij de KBVB zelf al even op zijn aanstelling.

"Ik kijk er erg naar uit om de sportieve leiding van de KBVB op te nemen. De Rode Duivels staan voor een belangrijke uitdaging richting het WK in 2026, en ik wil heel graag mijn passie en ervaring met betrekking tot high performance en talentontwikkeling ten dienste stellen van de federatie en de nationale ploegen", klinkt het bij hem.

CEO Peter Willems is blij nu hij zal kunnen samenwerken met Mannaert. "Met zijn ervaring, strategisch inzicht en passie voor de sport, geloven we dat Vincent Mannaert de beste keuze is als sports director. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de nationale ploegen naar een hoger niveau zal tillen, en het Belgisch voetbal op lange termijn verder zal ontwikkelen. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking, en een succesvolle sportieve toekomst onder zijn leiding."