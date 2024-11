Simic houdt zich niet in als het gaat over het verschil tussen Anderlecht en AC Milan: "Veel onzin geschreven"

De 19-jarige Servische verdediger Jan-Carlo Simic gaf recent een openhartig interview over zijn carrièrestart en zijn overstap van AC Milan naar Anderlecht.

Simic blikte terug op het moment waarop hij voor het eerst contact kreeg met Milan en hoe dat zijn leven veranderde. "Ik was 17, in Stuttgart, toen de telefoon ging. Mijn vader keek me vreemd aan. Ik vroeg wie het was, en hij zei dat het Milan was. Ongelooflijk, Maldini, begrijp je? Ik groeide op met zijn video's en zijn spel. Ik krijg er nog steeds kippenvel van", vertelde hij aan *Gazzetta dello Sport*.

Simic beschrijft zijn leven in Brussel als rustig en aangenaam. Hij prijst het talent dat hij bij Anderlecht om zich heen ziet: “Hier is puur talent: Verschaeren, Leoni, Stroeykens, Dolberg, Hazard…”

Hij geniet van het leven in België en ziet zijn familie regelmatig, die ook naar Brussel is gekomen. “In een ander leven zou ik misschien advocaat zijn geworden. Als ik niet train, werk ik aan mijn Frans. Misschien begin ik wel te studeren, we zullen zien. Voor nu geniet ik van Anderlecht en de stad. Ik ben blij, ik amuseer me, hoewel… Milan blijft iets speciaals.”

Over zijn beslissing om naar Anderlecht te komen, was Simic duidelijk. In januari 2024 toonden verschillende Serie A-clubs en teams uit andere buitenlandse competities interesse. Ook in de zomer had hij meerdere aanbiedingen. “Ik ga geen namen noemen, maar het waren allemaal belangrijke clubs. Toen ik het project van Anderlecht zag, twijfelde ik echter niet. Hier speel ik elke wedstrijd en ben ik een vaste waarde in een jong team. Alles is erop gericht om nog sterker te worden", legde hij uit.

Simic benadrukte dat zijn keuze voor Anderlecht niet om financiële redenen was, zoals sommigen beweerden. “Er werd veel onzin geschreven over het contract", zei hij. “Ze schreven dat ik meer geld wilde, dat ik meteen een basisplaats eiste. Allemaal onwaar. Ik leef in het nu.”