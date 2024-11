Hebben Anderlecht én Gent zich helemaal miskeken? 'Dit is de reden waarom beide Belgische topclubs niét doordrukten om Matte Smets binnen te halen'

Matte Smets is één van dé revelaties van het seizoen. De verdediger ontpopte zich in geen tijd tot sterkhouder bij KRC Genk. En dat hadden de bestuurders van andere Belgische topclubs niet meteen verwacht.

Matte Smets maakte afgelopen zomer de overstap van STVV naar KRC Genk. Met succes! De 20-jarige verdediger groeide in geen tijd uit tot sterkhouder in de Limburgse defensie en werd inmiddels door Domenico Tedesco tot Rode Duivel gebombardeerd.

"Mijn jaren in de jeugd van Genk hebben mijn keuze mee bepaald", liet Smets bij zijn transfer optekenen. "Maar ik had ook simpelweg het gevoel dat Genk de club was die me het meeste wilde binnenhalen."

© photonews

Wat de verdediger daarmee wil zeggen? Ook RSC Anderlecht en KAA Gent zaten rond de tafel met (de entourage van) Smets. Beide topclubs hadden een interessant voorstel, maar duwden uiteindelijk niet door om de verdediger binnen te halen.

Anderlecht en Gent waren niet overtuigd van de kwaliteiten van Smets als verdediger in een viermansdefensie. Vooral zijn snelheid en fysieke aanwezigheid - hij bewijst week na week het tegendeel - waren punten van twijfel.

Is Matte Smets dé defensieve toekomst bij de Rode Duivels?

Bij STVV speelde Smets inderdaad in een driemansdefensie. Lees: de verdedigers zijn beter beschermd in zo'n filosofie. Maar ondertussen heeft Thorsten Fink bij Genk ook voor vier spelers achteraan gekozen. En wie is dé sterkhouder bij die vier? Jawel, Matte.