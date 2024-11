Sportief directeur Bayern lacht in zijn vuistje na topbeslissing om Kompany te halen: "Iedereen die me kent, weet dat"

Vincent Kompany is bezig aan een zeer goed begin van het seizoen als coach van Bayern München. Tot groot plezier van Christoph Freund, de sportief directeur van de club.

Geleidelijk aan heeft Vincent Kompany de twijfels weggenomen die boven hem hingen bij Bayern München. Met de Belg aan het roer staat de Duitse club momenteel bovenaan in de Bundesliga, met 8 overwinningen in 10 wedstrijden.

Christoph Freund, sportief directeur van de club, is verheugd over hoe alles verloopt. "De keuze om Vincent Kompany te tekenen was gedurfd, maar iedereen die me kent, weet dat ik graag risico's neem", begon hij in de kolommen van het Oostenrijkse medium ORF.

"Vincent is een harde werker, uiterst toegewijd en, vooral, hij brengt een positieve energie in het team", ging hij verder. "Er zit veel kwaliteit in het team. De energie tussen de technische staf en het team is zeer goed, en ik waardeer ook het voetbal dat we spelen. Iedereen kan zien en voelen dat we ons spel willen opleggen."

De enige tegenvaller is de huidige stand in de Champions League, met slechts 6 punten uit 4 wedstrijden. "We zijn al erg stabiel gezien de veranderingen die we hebben doorgevoerd tijdens de laatste transferperiode. Dit zijn dingen die kunnen gebeuren, hoewel het ook anders had kunnen lopen", relativeerde Freund.