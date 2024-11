Alderweireld weet wat hij zou doen om Matte Smets te troosten: "Hoort bij leerproces"

Matte Smets, de jonge verdediger van KRC Genk, beleefde zondag een debuut om snel te vergeten bij de Rode Duivels. Hij lag immers aan de basis van het verlies tegen Israël, maar Toby Alderweireld wou hem wel een hart onder de riem steken.

Tijdens het Nations League-duel tegen Israël kreeg hij na de rust zijn eerste speelminuten in de nationale ploeg. Aanvankelijk ging het goed, maar in de slotfase leidde een dramatische fout van Smets tot de beslissende tegengoal, waardoor België met 1-0 verloor.

Smets, die vorig seizoen doorbrak bij STVV en deze zomer een transfer naar Genk maakte, had zich eerder dit seizoen al bewezen als een betrouwbare verdediger. Zijn sterke spelinzicht en uitvoetballende kwaliteiten maakten hem een logische keuze voor bondscoach Domenico Tedesco. Helaas eindigde zijn debuut in mineur door een fout die de nederlaag bezegelde.

Maandagavond sprak oud-international Toby Alderweireld, te gast in de talkshow De tafel van Gert, over het incident. “Het is jammer dat zo'n speciaal moment, debuteren voor de Duivels, eindigt in een tegendoelpunt", zei Alderweireld. “Hij wou uitvoetballen maar maakte een verkeerde keuze. Pijnlijk, maar dat hoort bij het leerproces van een jonge speler.”

Gevraagd naar hoe hij Smets zou hebben opgevangen, gaf Alderweireld aan dat hij voorzichtig zou zijn. “Ik zou er niet te veel over zeggen, dat maakt het soms alleen maar erger."

"Wel zou ik benadrukken dat dit leermomenten zijn waar je alleen maar beter van wordt", aldus de voormalige aanvoerder. Smets zal er zich wel snel overzetten en hij zal nog veel stappen zetten in de toekomst.