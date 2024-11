David Hubert moet op de rem gaan staan na al het positieve nieuws: "Dat is het laatste wat je wil zien gebeuren"

David Hubert heeft geen extra geblesseerde spelers teruggekregen van internationale opdrachten en kon er zelfs twee recupereren. Leander Dendoncker en Ludwig Augustinsson zijn weer fit. De coach van Anderlecht gaf ons ook wat meer inzicht in de terugkeer van Thorgan Hazard en Jan Vertonghen.

De twee (ex-)internationals zouden een belangrijke kwaliteitsinjectie betekenen voor Anderlecht, maar dat is niet waar ze op Neerpede momenteel mee in het hoofd zitten. "Ze zijn alle twee stappen aan het zetten, maar we moeten er ook voorzichtig mee omspringen", aldus Hubert.

"We mogen niet te snel willen gaan en ineens een stap of twee gaan overslaan. We pakken geen enkel risico met hen. Een tijdsgewin van twee weken is het niet waard om hen te zien hervallen. Dat is het laatste wat we willen zien."

Titularis of vervanger voor Vertonghen?

De spelers zelf viseren wel het eind van december om terug op het veld te staan, om met een goed gevoel het nieuwe jaar te kunnen beginnen. "Ik wil daarover geen voorbarige verklaringen afleggen. We zullen zien wanneer ze fit zijn en dan zal ik blij zijn om ze terug op het veld te zetten."

Wat wel belangrijk is in het geval van Vertonghen, want in januari moet er ingegrepen worden. Het maakt voor Olivier Renard wel een verschil uit als er tegen dan een volledig fitte Vertonghen in de kern zit of dat hij op zoek moet naar een titularis die alle matchen kan spelen.

"Wat ik wou, is dat hij er twee maanden geleden al gestaan had. Het is vooral jammer voor Jan zelf en voor de hele groep. Maar Jan kent zichzelf en weet dat het geen zin heeft om zich te gaan pushen."

Perfecte kapitein

Want Vertonghen fungeert tegenwoordig ook als de perfecte kapitein naast het veld. "Dat is enorm belangrijk voor mij. Hij heeft ook een enorme impact als hij niet speelt. Hij is altijd heel betrokken geweest en was quasi op alle matchen als ze niet te ver van huis waren. Ik zie zijn impact ook in de kleedkamer en dat is belangrijk in zijn rol van kapitein", besloot Hubert.