Gaf Tedesco in zijn mogelijk laatste match nog een boost aan Anderlecht? "Iedereen zal hem anders bekijken"

De nederlaag tegen Israël was een mentale domper voor de Rode Duivels, maar voor Killian Sardella markeerde het een keerpunt in zijn carrière. Zondag in Boedapest werd de jonge Anderlecht-verdediger de 114e speler uit de clubgeschiedenis die een cap behaalde bij de nationale ploeg.

Sardella mocht in de slotminuten invallen voor Ameen Al Dakhil, een kort moment dat volgens velen een grote impact zal hebben op zijn zelfvertrouwen. “De trots die hij zal voelen wanneer hij zondag in de competitie speelt, zal onbeschrijfelijk zijn", zegt voormalig Rode Duivel Silvio Proto bij Sudpresse. “Ik herinner me dat gevoel nog goed toen ik mijn eerste cap behaalde bij La Louvière. Voor Sardella zal het hetzelfde zijn tegen Gent. Dit zal alleen maar zijn vertrouwen en niveau ten goede komen.” Door de blessure van Club Brugge-verdediger Joaquin Seys kreeg Sardella onverwachts zijn kans. Hij is daarmee de eerste nieuwe Anderlecht-speler die zijn debuut maakt onder bondscoach Domenico Tedesco. Jan Vertonghen en Zeno Debast waren eerder al opgeroepen onder Roberto Martínez. Volgens Proto zal deze stap veel veranderen voor Sardella. “Iedereen zal hem nu anders bekijken: de media, supporters, tegenstanders en zelfs zijn teamgenoten. Dat brengt extra druk met zich mee, maar het zal ook zorgen voor meer respect.” Met zijn nieuwe status keert Sardella vol vertrouwen terug naar Neerpede. Waarschijnlijk is dit ook zijn laatste seizoen bij paars-wit. Zoals Proto het verwoordt: “Dit soort erkenning kan een speler naar een hoger niveau tillen. En Sardella heeft alle kwaliteiten om daar optimaal gebruik van te maken.”