Gewezen Rode Duivel Nicolas Lombaerts (ex-Gent) laat zich duidelijk uit over periode bij KV Oostende: "Zonder Marc Coucke ..."

Nicolas Lombaerts is ondertussen al een tijdje gestopt met voetballen. Hij speelde in België bij de jeugd van Club Brugge en daarna ook bij KAA Gent en KV Oostende. Over die laatste club heeft hij nog wel wat te vertellen.

Nicolas Lombaerts sloot zijn carrière in 2020 af bij KV Oostende. Hij kwam in totaal 59 keer in actie bij de Kustboys, die onlangs failliet zijn gegaan.

Marc Coucke van groot belang

In 2017 vertrok hij na tien jaar bij het Russische Zenit Sint-Petersburg naar de Belgische kust. "Met hetgeen ik toen wist, zou ik hetzelfde hebben gedaan. Bij Zenit was ik niet meer gelukkig, omdat ik niet speelde."

"Ik had nog een jaar contract en ik wilde mijn carrière mooi afsluiten. Nog zo'n jaar op de bank bij Zenit? Dan ging ik misschien verzuurd terugkijken op mijn avontuur in Rusland. Ik ben blij dat ik op het juiste moment ben weggegaan."

Loon klopte niet?

"Achteraf is dan gebleken dat het de foute club was, maar zolang Marc Coucke er had gezeten kon het een heel ander verhaal geweest zijn", aldus Lombaerts in MidMid over de hele zaak.

Er werd toen ook veel verteld over zijn (exuberant) loon: "Dat klopte toen ook niet", aldus Lombaerts. "Als je kijkt wat andere spelers in België verdienden ... Naar de normen van Oostende was het veel, maar zonder Coucke zou dat bedrag niet betaald zijn. Het is jammer hoe het met Oostende is afgelopen."