Philippe Clement volgend bondscoach? Hij reageert héél erg fors op de geruchten

De crisis bij de Rode Duivels is helemaal compleet na het verlies tegen Israël. Er zou snel werk kunnen worden gemaakt van het ontslag van Domenico Tedesco. Philippe Clement werd al genoemd als mogelijke opvolger.

Het mogelijke ontslag van Domenico Tedesco hangt al een tijdje in de lucht en zou wel eens in een stroomversnelling kunnen geraken door het verlies tegen Israël.

Wat doet Clement?

Vincent Mannaert begint pas officieel op 1 december bij de voetbalbond, maar ondertussen wordt wel al volop gekeken naar een opvolger. En daarbij zou er volgens sommige bronnen heel snel geschakeld worden.

La Dernière Heure schoof zelfs al Philippe Clement naar voren als grootste kandidaat om Tedesco op te volgen, precies door zijn passage bij Club Brugge en Vincent Mannaert.

Clement gaat niet in op geruchten

De positie van Clement bij Glasgow Rangers is verre van rooskleurig, maar tot op heden is hij er wel nog coach. En dus heeft hij er iets over te zeggen: "Ik ga niet in op geruchten zoals deze", citeerde Het Laatste Nieuws.

"Maar ik was heel duidelijk met wat ik enkele weken geleden vertelde. Ik heb me geëngageerd voor de langere termijn bij Rangers en ik verander niet van gedacht. Ik denk dus dat het duidelijk is. En als er in de toekomst nog zoiets komt, hoop ik dat deze vraag niet meer gesteld wordt."