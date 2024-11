Westerlo-speler Haspolat legt zijn club al meteen heel wat druk op voor wedstrijd tegen Kortrijk

KVC Westerlo neemt het zondag op tegen KV Kortrijk in 't Kuipje. De Kemphanen willen weer punten pakken na de nederlaag tegen Charleroi.

Vlak voor de interlandbreak ging KVC Westerlo met 1-0 onderuit op het veld van Charleroi, dat toen een toch wel wat in de put zat. Tegen KV Kortrijk nu een nieuwe kans.

De Kerels staan voorlaatste in de stand, terwijl Westerlo kan strijden voor een plaats in de top zes dit seizoen. Dogucan Haspolat legt zijn team al meteen wat druk op/

"We moeten winnen. Met een punt ben ik niet blij", begint hij bij Gazet van Antwerpen. "Zeker na de nederlaag tegen Charleroi. Het compleet plaatje moet kloppen. Met volle focus en concentratie."

"Ons eigen spel spelen, 100 procent er voor gaan en de drie punten in het Kuipje houden", gaat hij verder. Haspolat werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Turkije, maar vermoeid is hij niet.

"De interlandverplichtingen van mezelf en andere ploegmaats zie ik niet als een nadeel. Het is een eer voor de club. We hebben overigens tijd genoeg om ons voor te bereiden. Zeker nu we pas zondag in actie komen."