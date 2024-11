Niet de tactiek van Hubert: "Dat is de reden waarom het plots wel lukt voor Dolberg"

De cijfers zijn ongelofelijk. Onder David Hubert scoorde al 12 keer, terwijl hij dit seizoen bij Brian Riemer slechts één doelpunt liet optekenen.

Voor Philippe Albert is het niet alleen de tactische aanpassingen van Hubert die ervoor zorgen dat de Deense spits van RSC Anderlecht plots zo goed voor de dag komt.

“Ik denk dat het vertrek van Riemer en Fredberg bevrijdend hebben gewerkt voor Dolberg”, stelt Philippe Albert klaar en duidelijk bij Het Nieuwsblad.

“Voordien maakte hij altijd deel uit van de ‘Deense connectie’ bij Anderlecht en psychologisch zorgde dat voor extra druk op zijn schouders.”

Tegen KAA Gent speelde Dolberg een ongelofelijke partij. “Voor mij was dat de perfecte wedstrijd van een complete en moderne spits. Een plezier om naar te kijken.”

“Hij trapt de ballen even vlot met links als met rechts, hij kan met een verdediger in de rug voetballen en hij betrekt anderen in de combinaties. Ik plaats hem in het rijtje met Bosman, Nilis en de jonge Lukaku bij Anderlecht. Dolberg is geboren om in paars en wit te voetballen.”