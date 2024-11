Niet te geloven! Vanden Stock Foundation houdt benefietavond in stadion van... RWDM en daar hebben ze een heel goede reden voor

Kiki, de vrouw van Roger Vanden Stock, beheert de Foundation. Die krijgt een nieuwe start, met de hulp van ondernemer David Steegen.

Vandaag staat de eerste benefietavond van het vernieuwde Constant Vanden Stock Foundation op de agenda. In het stadion van RWDM en niet in dat van Anderlecht.

De band met paarswit lijkt zo goed als volledig verdwenen. “Ik zou niet zeggen dat mijn man geleden heeft onder de verkoop. Wel onder de manier waarop”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“De eerste keer dat we terug in het stadion zaten, hebben ze ons in een hoekje gezet en moesten we onze consumptie zelf betalen. De dag nadien kreeg ik een factuur voor mijn ticket. Ik ben nooit meer gegaan. Ik vind dat een gebrek aan respect.”

Constant Vanden Stock wil geen voet meer binnenzetten in het Lotto Park. “Al die jaren hebben we gratis gewerkt en nooit iets ontvangen. Als je weet wat de voorzitter nu verdient, da’s wat anders...”

Ook het feit dat het stadion een andere naam kreeg deed enorm veel pijn. “We hebben het in de krant moeten lezen: Constant Vanden Stockstadion wordt Lotto Park. Het minste wat ze hadden kunnen doen, was ons toch op de hoogte stellen. Dan hadden we er misschien mee kunnen leven.”