Op dit uur mag de anekdote uit de biografie van Glenn Verbauwhede iets pikanter zijn: "Seks op middencirkel van elke eersteklasser? Ja, maar wel niet altijd met dezelfde vrouw"

Glenn Verbauwhede is al enkele seizoenen gestopt met profvoetbal, maar de verhalen van de voormalige doelman zorgen ervoor dat alles en iedereen aan zijn lippen hangt. En dat gebeurt nog meer als het een pikantere anekdote is.

Nog even tussendoor: Kamikaze (biografie van Glenn Verbauwhede, nvdr.) is een hebbeding voor iedere voetbalfan die eveneens een vleugje cult kan waarderen. Bij De Tafel van Gert kwam Glenn Verbauwhede alvast met een voorproefje op de proppen.

"Ik heb het één en ander meegemaakt", lacht de voormalige doelman. "In mijn periode bij Club Brugge waren er veel vrouwelijke fans. En ik heb toch enkele bizarre services aangeboden gekregen." (lacht)

"Ik herinner me een blondine die me een oneerbaar voorstel deed", gaat Verbauwhede verder. "Voor die ene keer ben ik er niét op ingegaan. (knipoogt) Enkele maanden later beviel mijn toenmalige vriendin. Die blondine bleek de vroedvrouw te zijn." (lacht)

Verbauwhede viel in de smaak bij het vrouwelijke geslacht. "Het klopt dat ik in elke middencirkel van een Belgische eersteklasser seks heb gehad. Maar niet altijd met dezelfde vrouw, hé. (grijnst) Dat is na de eerste keren een traditie geworden. Al heb ik het één keertje voorgehad dat de lichten tijdens de daad aansprongen."