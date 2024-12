Butez, Balikwisha, Alderweireld? Jonas De Roeck zegt hoe het zit voor bekermatch

Royal Antwerp FC speelt vanavond zijn achtste finale in de Croky Cup. Dat gebeurt op bezoek bij KV Kortrijk.

Royal Antwerp FC wil hoge ogen gooien in de beker. Daarvoor moet het vanavond eerst voorbij KV Kortrijk. Ook Jonas De Roeck voert enkele wijzigingen door.

“Druk is er altijd. Ik zou het eerder ambitie noemen, want iedereen wil doorstoten. We willen de trommel in voor de volgende ronde”, zegt Jonas De Roeck aan Gazet van Antwerpen.

Of KV Kortrijk zal roteren is maar de vraag, maar bij The Great Old zijn er wel degelijk enkele wijzigingen. Zo zal doelman Jean Butez zijn plekje in het elftal krijgen.

“Sommige spelers hebben nood aan wat matchritme. Wij hebben hem dat niet opgelegd, want alles gebeurde in samenspraak. Jean heeft ervaring en weet wat hij nodig heeft. Hij heeft die matchen positief ervaren en zelfs gescoord”, knipoogde De Roeck.

Andere wijzigingen wil De Roeck niet geven. Hij zegt wel dat de vermoeidheid een rol kan spelen, omdat er twee dagen geleden nog maar een match was. “In een bekermatch kunnen er altijd wel wat wissels gebeuren”, was de enige reactie.

Michel-Ange Balikwisha is er niet bij. “Hij ondervindt nog wat hinder aan zijn wonde en blijft uit voorzorg aan de kant. Dit weekend zit hij mogelijk wel in de selectie.” Toby Alderweireld is volgens De Roeck wel klaar voor twee matchen in een week.