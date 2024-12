Zware kritiek op Antwerp-speler die "de kar zou moeten trekken": "Daar is hij te bedeesd voor"

Antwerp is na een goeie start in het sukkelstraatje beland. Na het verlies tegen Charleroi maakte Toby Alderweireld de zaken nog wat erger door naar de tactiek van Jonas De Roeck te verwijzen. Voor analist Patrick Goots is het probleem vooral op het middenveld te zoeken.

Goots zag ook dat de ploeg niet klaar was om de juiste intensiteit in de match te leggen. "Het verontrustte mij hoe Antwerp zowel achterin als op het middenveld de lopende mensen niet opving. Het middenveld was omzeggens onbestaande", klinkt het streng in GvA.

En daarvoor kijkt hij naar Dennis Praet, ex-Rode Duivel, en aangetrokken om het middenveld te leiden. “Ondanks zijn uitstekende medische tests miste hij matchritme in zijn eerste weken. Daar kan hij zich ondertussen al een hele poos niet meer achter verschuilen.”

Praet is nooit die grote prater geweest en daar heeft Antwerp zich misschien wel op miskeken. "Ik zie in Praet een lopende acht, die bijsluit bij de spitsen, maar dat doet hij niet. Hij beperkt zich louter tot controleren. Aan alles merk je dat hij zonder vertrouwen speelt. Makkelijke ballen worden zomaar bij de tegenstander ingeleverd.”

“Ik heb Praet bij Anderlecht altijd een nuttige speler gevonden, maar hij zal de kar niet trekken. Daar is hij te bedeesd voor, terwijl Antwerp net in deze fase zo'n type broodnodig heeft.”

Al was Praet niet de enige die zijn niveau niet haalde. "Bataille speelde een dramatische wedstrijd", merkte Goots op. "Ook Ondrejka en Chery gaven niet thuis. Janssen probeerde op inzet en mentaliteit nog een en ander goed te maken, maar ook hij kwam niet in de zestien. Kerk was de beste Antwerp-man op het veld, maar bewees - niet voor het eerst - dat hij niet de fijnste afwerker is.”