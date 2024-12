Veel Waals geweld in ons team van de week

Ons type-elftal van de week bestaat uit spelers van niet minder dan 8 verschillende teams, en het zijn de Waalse teams die het goed doen - voor één keer zouden we in de verleiding kunnen komen hieraan toe te voegen.

Doelman

Geen topweekend voor de keepers, ook al was bijvoorbeeld Simon Mignolet opnieuw solide en was Nick Shinton verre van slecht tegen Anderlecht. Maar laten we hulde brengen aan de goalies in de match tussen Cercle Brugge en Union SG. Anthony Moris maakte enkele beslissende reddingen bij Cercle Brugge, maar Delanghe misschien wel de beste.

Verdedigers

In het centrum zetten we twee ruige en ijzersterke verdedigers neer. Fede Ricca stond achterin solide tegen Standard en barstte op het allerlaatste moment uit om een ​​verdiend punt te pakken. Jan-Carlo Simic van zijn kant vestigde zich als leider van de Anderlechtse verdediging, ook al is hij 15 jaar jonger dan zijn vriend Zanka.

Op de flanken is er keuze, maar aan de linkerkant is het ongetwijfeld Maxim De Cuyper, auteur van een doelpunt en een assist, die opvalt als onze vleugelverdediger. Op rechts twijfelden we lang, maar het goede resultaat van Jérémy Petris bij Charleroi gaf de doorslag.

Middenvelders

Als we je vertellen dat er op de flanken keuze was: twee van onze middenvelders zijn in werkelijkheid spelers die een positie lager hadden kunnen staan. De geweldige vorm van Ilay Camara bij Standard betekent dat hij onze linkermiddenvelder is. Op de andere flank maakte Zakaria El Ouahdi opnieuw indruk met KRC Genk.

Laten we in het hart van het spel de goede prestatie benadrukken van het Algerijnse duo Titraoui-Zorgan op de Bosuil, maar het is de uitstekende Patrick Hrosovsky die opnieuw opviel met twee doelpunten. Aan zijn zijde plaatsen we een uitstekende Mathias Delorge die de metronoom was van La Gantoise tegen STVV.

Aanvallers

Het is dit seizoen niet vaak gebeurd, maar ons aanvallende duo zal... 100% Waals zijn. Nikola Stulic is essentieel: de 23-jarige Serviër is de spits waar Rik De Mil al zo lang naar op zoek is. Zijn dubbel op de Bosuil zorgde ervoor dat de Zebra's een daverend succes boekten.

Tenslotte had Andi Zeqiri dit seizoen ook de trui van Charleroi kunnen dragen, maar hij koos voor Standard en iedereen in Luik is opgetogen. De Zwitser scoorde opnieuw en zijn connectie met Ilay Camara is de belangrijkste troef van Ivan Leko.