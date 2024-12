"Dat kan hem helpen": Zoektocht naar oplossingen voor Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen is een briljante voetballer. Al is hij bij Club Brugge meer dan ook eens helemaal niet te zien.

Andreas Skov Olsen heeft alles om het ver te schoppen in het voetbal. Toch lijkt ziet het er voor de buitenwereld af en toe uit alsof het de Deen totaal niet interesseert.

Niels Jakobsen was vijftien jaar geleden bij Alsonderup SG&I de allereerste jeugdtrainer die hem onder zijn hoede had. Al toen hij vijf of zes jaar oud was wist de hele stad wie Skov Olsen was. “Dat jongetje dat altijd en overal met een bal rondliep en op het voetbalveld iedereen dribbelde”, vertelt Jakobsen aan Het Nieuwsblad. Tot zijn dertiende voetbalde Skov Olsen bij hem.

Op zijn zeventiende debuteerde de speler van Club Brugge bij Nordsjaelland. Hij krijgt het label van grootste talent van Denemarken, waardoor de aanbiedingen uit het buitenland snel volgen. Uiteindelijk trekt hij naar Bologna, maar het wordt een verhaal met ups en downs. Club Brugge moet het nieuwe hoofdstuk in zijn carrière worden.

Met zijn voetbal is Skov Olsen een potentiële Gouden Schoen en een Profvoetballer van het Jaar, maar ook al te vaak gaat het kopje helemaal naar beneden. Jakobsen is ervan overtuigd dat Skov Olsen nog graag voetbalt, al heeft hij soms wel een extra duwtje in de rug nodig. Het zal aan Nicky Hayen zijn om dat te doen.

“Je mag alleen niet vergeten hoeveel druk er op die jongen ligt. Hij moet de verwachtingen als grootste Deens talent inlossen. Da’s niet makkelijk. Als coach was ik een vaderfiguur. Dat kan hem helpen”, besluit Jakobsen