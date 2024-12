📷 Nieuwe poging van Anderlecht? 'Eriksen moet in januari vertrekken bij Man United'

Afgelopen zomer deed het gerucht de ronde dat Christian Eriksen in beeld was bij RSC Anderlecht. Volgens bronnen zou hij volgende maand toch vertrekken bij Manchester United.

Het had de zomertransfer van het jaar in de Jupiler Pro League moeten worden, maar zover kwam het niet. Christian Eriksen werd aan RSC Anderlecht gelinkt, maar van een deal was geen sprake.

De 32-jarige Deen had al geen basisplaats meer bij Man United, maar sinds de komst van Ruben Amorim als nieuwe hoofdtrainer lijken de speelkansen voor Eriksen helemaal niet meer te komen.

Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sports Deutschland zou Manchester United Eriksen volgende maand al willen laten vertrekken. Dan moet wel het juiste bedrag op tafel komen.

Eriksen kwam in 2022 transfervrij over van Brentford. Hij was in het begin een stevige meerwaarde, maar die rol is hij nu helemaal kwijtgespeeld bij The Red Devils.

Op dit moment zit Eriksen met een knieblessure aan de kant. Dat hij nog nuttig zou kunnen zijn voor Anderlecht bewijzen zijn vier goals en drie assists in veertien duels. Eriksen leek echter vooral een prestigetransfer die Fredberg en Riemer wilden verwezenlijken. De kans dat Olivier Renard hiervoor gaat lijkt zeer erg klein.