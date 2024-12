"Dat betreuren we": Union komt met officieel statement na opvallende kritiek op de club tijdens uitzending van 'La Tribune'

Tijdens de uitzending van "La Tribune" op maandag werd er kritiek geuit op Union Saint-Gilloise en de toegankelijkheid van hun spelers voor interviews. De club heeft hier nu op gereageerd.

Tijdens La Tribune, deze maandag, werd er wat kritiek geuit op Union SG. Het ging dan over de toegankelijkheid van spelers voor interviews.

"Onze club werkt altijd constructief samen met de media en staat haar spelers graag toe om deel te nemen aan interviews en uitzendingen wanneer dit praktisch is voor alle betrokken partijen", klinkt het bij de club in een statement op haar website.

"Nogmaals, we zijn verrast door de commentaar in de uitzending van La Tribune, aangezien de club nooit een officieel verzoek heeft ontvangen om dit te doen.

"Bovendien betreuren we het dat ons management hier onterecht op is bekritiseerd. De clubleiding, bestaande uit onze voorzitter, sportief directeur en CEO, werkt achter de schermen elke dag keihard om de club te laten groeien. We bedanken de media voor hun interesse in onze club en zetten onze respectvolle samenwerking in de toekomst voort", klink het nog bij Union.

De Brusselaars hebben net een geweldige week achter de rug. Eerst werd er in de Europa League met 2-1 gewonnen van OGC Nice, en in het weekend volgde een 3-1 zege tegen KVC Westerlo.