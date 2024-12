Waar kijken we de komende seizoenen naar het Belgisch voetbal? 'Enkel deze speler is nog concreet na tweede biedingsronde'

Wie mag de komende jaren het Belgisch voetbal uitzenden? De tweede biedingsronde is inmiddels achter de rug. Er is nog één kandidaat concreet. Al ligt de geboden prijs een pak lager het huidige televisiecontract.

Na de eerste biedingsronde waren DAZN, Telenet en Proximus de drie partijen die voor de uitzendrechten aan het strijden waren. Al was dat ook niet correct. Eigenlijk was het nooit de bedoeling van Telenet en Proximus om de tender te winnen. Beide telecomreuzen hebben andere plannen.

Het Nieuwsblad weet dat de tweede biedingsronde inmiddels voorbij is. Met DAZN is er in feit slechts één concrete kandidaat over. Bovendien heeft het Britse mediaconcern het oorspronkelijke bod van 63 miljoen euro verhoogd naar 79 miljoen euro. Al is dat nog steeds een stuk minder dan het huidige contract.

© photonews

DAZN betaalt voor het huidige contract immers 103 miljoen euro. De Pro League hoopte die prijs op te drijven, maar eigenlijk was dat nooit een realistisch doel. DAZN was niet van plan om meer te betalen - het tegendeel is gebleken - terwijl ook de Europese tendens duidelijk is. Enkel het televisiecontract van de Premier League blijft in waarde stijgen.

De Pro League onderzoekt de mogelijkheid om een eigen kanaal te starten en de wedstrijden dus zelf uit te zenden. Maar ook lijkt niet te gebeuren en is vooral een drukkingsmiddel in de hoop om de prijs omhoog te duwen. Bovendien is zo'n eigen kanaal opstarten een dure aangelegenheid én een werk van lange adem. Te veel tijd en te veel geld zijn net twee zaken die ze ook bij de Pro League niét hebben.

Op welke zenders kijken we de komende seizoenen naar het Belgisch voetbal?

Voor de voetbalfans lijkt het allemaal wél positief uit te draaien. Met DAZN als hoogste bieder lijken de televisierechten niet van rechtenhouder te veranderen. En we kunnen ook nu al (zo goed als zeker) stellen dat Telenet en Proximus de voetbalwedstrijden zullen blijven uitzenden.